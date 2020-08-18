Миколаївський музей запрошує туристів на «прохолодні» виставки

У Миколаївському обласному музеї суднобудування та флоту працює одразу дві унікальні виставки, присвячені 200-річчю відкриття шостого континенту, – «Краєвиди Антарктиди» та «Terra incognita».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила науковий співробітник музею Антоніна Толстопятова.

«Оскільки на вулиці спекотно, ми пропонуємо нашим гостям і жителям Миколаєва не лише трохи остудитися, а й розширити свій кругозір, відвідавши одразу дві «прохолодні» виставки. Адже у нашому музеї наразі експонується унікальна фотовиставка «Краєвиди Антарктиди», яка стала доповненням до «Terra incognita». Обидві присвячені 200-річчю відкриття Антарктиди. Основою першої стали фотографії, банери для фотозони із зображенням арктичних тварин, а також артефакти з наукової станції «Академік Вернадський». Це, зокрема, зразки гірських порід, шеврони, листівки, марка», – розповіла Толстопятова.

В експозиції представлені світлини про життя і дослідження українських науковців в Антарктиді, є історичне фото 1996 року, коли британський криголам доставив на острів Галіндез членів першої української антарктичної експедиції.

До уваги відвідувачів – справжній костюм сучасного дослідника Антарктиди та хутряні унти. А ще лялька-мотанка, яку виготовили учні миколаївської школи №1 імені Олега Ольжича. Вона разом з нашими полярниками побувала на станції «Академік Вернадський» і вони її назвали «берегинею антарктичних жителів-полярників».

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В експозиції «Terra incognita» – макет шлюпа «Мирний», старовинні навігаційні прилади та інструменти, зразки фауни Південних морів, одягу, виготовленого за старовинними лекалами. Також чимало уваги приділено морякам-учасникам експедиції, життя яких тісно пов’язане з Миколаєвом. Зокрема, це – адмірали Михайло Лазарєв та Фадей Беллінсгаузен.

Цікавий факт: у краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» Миколаєва розташовано географічний глобус. Його унікальність полягає в тому, що на ньому ще не було позначено Антарктиди, яку відкрили пізніше, ніж з'явився цей глобус.

Обидві виставки стали можливими завдяки активній співпраці музею з Національним антарктичним науковим центром. Науковці й музейники беруть участь у спільних проєктах, обмінюються документами та матеріалами.

Фото: Алла Мірошниченко/Укрінформ