Експозиції вінницького музею доповнюють яскравими вітражами

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї взялися за прикрашання експозиційних залів вітражами – наразі мають дві декоративні художні композиції зі скла: "Стара Вінниця" й "Лицарі Поділля".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в фейсбуці.

"Вінницький обласний краєзнавчий музей отримав розкішне оздоблення, що стало колористичним акцентом інтер’єру козацької зали, – вітраж "Лицарі Поділля", спроектований і виконаний відомим вінницьким художником Леонтієм Гринюком", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі елементи вітража трансформовані в єдиний стилістичний комплекс і створюють цілісну структуру декоративного твору. Його домінантою став офіційний герб Вінниці (1993). Композиція також містить зображення двох історичних гербів України: тризуба – знака княжої держави Володимира Великого (сучасного малого Державного герба України) та герба Війська Запорозького Низового — Козака з мушкетом.

Вітраж виготовлений у класичній техніці з дотриманням всіх її вимог: скло і розпис пропущено через відпал з температурою 800 градусів. Робота стала дарунком всім вінничанам до Дня міста, який святкуватиметься у вересні.

Раніше ж у музеї з’явився вітраж "Стара Вінниця" авторства Леонтія Гринюка за мотивами акварелі польського художника Наполеона Орди 1870-х років. Його розмістили у експозиційній залі, присвяченій історії міста на зламі ХІХ-ХХ століть.

Як відомо, вітраж – це декоративна художня композиція на вікнах чи дверях з кольорового скла або з іншого прозорого матеріалу. Найдавніші знахідки плаского кольорового скла археологи датують ІІ тис. до н. е.

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Вітраж як мистецтво має доволі довгу історію, яка досягла розквіту в добу пізнього середньовіччя. На територію сучасної України європейське мистецтво вітражу прийшло разом з культурою католицької Європи. В історії західноукраїнського мистецтва добре відомо про існування вітражного скла ще за княжих часів – віконні отвори давніх храмів були наповнені кольоровими скляними композиціями.

Повернення моди на вітраж розпочалось у ХІХ ст. – разом із переоцінкою середньовічного мистецтва й захопленням неоготикою – та триває досі. І якщо спочатку вітраж використовувався переважно в культових спорудах і палацах вельмож, то в наші дні за допомогою такої своєрідної мозаїки зі скла стали оздоблювати й сучасне житло.