У Миколаєві відкрили унікальну виставку артефактів з городища кіммерійців
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила старша наукова співробітниця музею Наталія Гаркуша.
«У нашому краєзнавчому музеї впродовж цього літа працює новий проєкт «Виставка одного предмета». Тут демонструються предмети з фондів, які ще жодного разу не виставлялися. Наразі з нагоди Дня археолога ми демонструємо нову локацію – матеріали з розкопок городища «Дикий Сад», який розташовано на території міста Миколаєва. Період існування городища датується XIII - початком IX століття до нашої ери. В експозиції представлено три предмети з розкопок, які там постійно тривають», – розповіла Гаркуша.
Зокрема, це ліпний горщик з місцевої глини, який має дуже цікавий орнамент. Його знайшли в 1994 році. Тривалий час горщик зберігався як окремі фрагменти, але зараз його відреставрували співробітники музею і вперше демонструють в експозиції.
Крім того, тут можна побачити два серпи, які підтверджують те, що в економіці городища велике значення мало зернове господарство.
Це знахідки останніх двох польових сезонів розкопок 2018-2019 років. Кремінний серп в експозиції представлений реконструкцією. Для його експонування зробили дерев'яне руків’я, в яке вставлено кам'яну вкладку.
Другий серп – бронзовий. Досі в експозиції музею було представлено лише фрагмент бронзового серпа, зараз же – повна його форма.
Городище стародавніх кіммерійців «Дикий Сад» розташоване у середмісті Миколаєва – там, де зливаються води Південного Бугу та Інгулу. Це поселення існувало з середини XIII і до початку Х сторіччя до Різдва Христового. Воно було «свідком» розквіту Нового царства в Єгипті, підйому й занепаду Мікенської цивілізації у Греції і навіть загибелі Трої.
Про кіммерійців відомо, що вони були індоєвропейцями і належали до північно-іранської мовної групи, але їхня історія сповнена таємниць, зокрема й тому, що про їхні поселення відомо небагато.
Фото: Алла Мірошниченко/Укрінформ