У Миколаєві відкрили унікальну виставку артефактів з городища кіммерійців

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» в межах проєкту «Виставка одного предмета» презентували нову локацію – артефакти з розкопок городища білозерської культури «Дикий Сад».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила старша наукова співробітниця музею Наталія Гаркуша.

«У нашому краєзнавчому музеї впродовж цього літа працює новий проєкт «Виставка одного предмета». Тут демонструються предмети з фондів, які ще жодного разу не виставлялися. Наразі з нагоди Дня археолога ми демонструємо нову локацію – матеріали з розкопок городища «Дикий Сад», який розташовано на території міста Миколаєва. Період існування городища датується XIII - початком IX століття до нашої ери. В експозиції представлено три предмети з розкопок, які там постійно тривають», – розповіла Гаркуша.

Зокрема, це ліпний горщик з місцевої глини, який має дуже цікавий орнамент. Його знайшли в 1994 році. Тривалий час горщик зберігався як окремі фрагменти, але зараз його відреставрували співробітники музею і вперше демонструють в експозиції.

Крім того, тут можна побачити два серпи, які підтверджують те, що в економіці городища велике значення мало зернове господарство.

Це знахідки останніх двох польових сезонів розкопок 2018-2019 років. Кремінний серп в експозиції представлений реконструкцією. Для його експонування зробили дерев'яне руків’я, в яке вставлено кам'яну вкладку.

Другий серп – бронзовий. Досі в експозиції музею було представлено лише фрагмент бронзового серпа, зараз же – повна його форма.

Городище стародавніх кіммерійців «Дикий Сад» розташоване у середмісті Миколаєва – там, де зливаються води Південного Бугу та Інгулу. Це поселення існувало з середини XIII і до початку Х сторіччя до Різдва Христового. Воно було «свідком» розквіту Нового царства в Єгипті, підйому й занепаду Мікенської цивілізації у Греції і навіть загибелі Трої.

Про кіммерійців відомо, що вони були індоєвропейцями і належали до північно-іранської мовної групи, але їхня історія сповнена таємниць, зокрема й тому, що про їхні поселення відомо небагато.

Фото: Алла Мірошниченко/Укрінформ