Галушки та Гоголь: Полтавщина отримала туристичний логотип і брендбук

На Полтавщині презентували туристичний брендбук та логотип області, що складається з чотирьох стилізованих іконок із зображенням автентичних "родзинок"-брендів регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації із посиланням на заступника голови ОДА Катерину Рижеченко.

"Узимку ми провели анкетування щодо головних асоціацій із Полтавською областю щодо туризму. Воно й стало базою для створення брендбуку. Ми уніфікували всі згадувані образи й створили єдину цілісну картинку. Використовувати цей логотип може кожен, хто займається туристичною або суміжною галуззю. Проте авторське право розпорядження логотипом та супровідними матеріалами мають Полтавська облдержадміністрація та Департамент культури і туризму. Такий момент є принциповим з огляду на використання цих матеріалів виключно для розвитку туризму на Полтавщині", – розповіла Рижеченко.

Логотип створено у стилі Flat design. Використано п’ять кольорів: андроїдний зелений, мандариновий, ніжно-оливковий, міжнародний помаранчевий, білий.

Основний логотип "Полтавщина туристична" розкладено на моноіконки з тематичними написами. На символічних зображенням представлені Полтавський краєзнавчий музей ім. Кричевського, будівля якого створена у стилі українського модерну, пам’ятник полтавській галушці, профіль Миколи Гоголя та рушник із решетилівською вишивкою.

Як зазначила начальник відділу туризму і розвитку музейної справи департаменту культури і туризму ОДА Лілія Федорченко, Полтавщина – конкурент серед інших регіонів на туристичній платформі й хоче боротися за туриста.

"Ми почали працювати над тим, як будемо асоціюватися в туриста? Що можемо йому запропонувати? Чому саме ми можемо це пропонувати? Треба себе ставити в ряду сильних конкурентів. Плани амбітні, але ми того варті, щоб бути кращими за Львів чи Одесу", – сказала Федорченко.

У розробленні логотипу брали участь департамент культури і туризму облдержадміністрації, а також Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" – безкоштовно.

За словами Федорченко, в ОДА намагалися залучити якомога менше грошей. Візуалізація продукту коштувала 20 тисяч гривень у форматі макетування та виготовлення вихідних даних.

Логотип планується широко використовувати у сувенірній та рекламній продукції.