На Полтавщині розповіли, як "битимуться" за туристів

У Полтаві презентували проєкти нової туристичної стратегії області під гаслом "Полтавська битва за туриста, або Не глечиком єдиним".

Про це повідомляють "Новини Полтавщини" з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Катерину Рижеченко.

"Нашою метою сьогодні є не просто констатувати, які маємо туристичні об’єкти, а продемонструвати, що тут, в середині країни, можна створити високий сервіс під час подорожей. Наразі ми працюємо над розробленням Стратегії розвитку регіону, у якій вагоме місце займає туризм. Ми зосередилися на 25 основних "магнітах", які об’єднали у напрямки туризму: фестивально-подієвий, археологічний, пізнавальний, оздоровчий, активний і промисловий. Відповідно, розробили екскурсійні маршрути на термін від одного до п’яти днів. Ці маршрути не придумані нами, вони вже тривалий час пропрацьовані туристичними агенціями”, – зауважила Рижеченко.

За її словами, основна перепона для розвитку туризму на Полтавщині – те, що тут немає належної інфраструктури, та поганий стан доріг.

Як повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, представлені головні напрямки, що можуть зацікавити мандрівника в Полтавській області, лягли в основу "Туристичного атласу Полтавщини".

У свою чергу голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, яка також взяла участь у презентації нової туристичної стратегії Полтавщини, зазначила, що тут планують зняти рекламний ролик за участю знаменитостей щодо можливостей відпочинку в регіоні.

Натомість народний депутат України Дмитро Нальотов презентував кілька проєктів, спрямованих на розвиток туризму в області. Зокрема, створення веловулиці, зміна формату екскурсій у Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви", створення музею-села просто неба.

"Вважаю, що в нашому регіоні має бути чимало національних "родзинок". Мова йде про розпис будинків, колодязів українським, а саме полтавським орнаментом. Також у нас багато національних страв – це й галушки, каші, крупці, приготовані за спеціальними маловідомими рецептами. Впевнений, що туристів зацікавить такий напрямок", – сказав Нальотов.

Крім того, нардеп повідомив, що згідно з соціологічним опитуванням, основна вікова категорія туристів Полтави – молодь від 24 до 35 років. У середньому один турист витрачає щодня приблизно 1-2 тисячі гривень. Переважно Полтавська область приймає туристів із Харкова, Києва, Дніпра.