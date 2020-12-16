Окупанти хочуть посадити кримського активіста Приходька до колонії на 11 років

Держобвинувач РФ просить для Олега Приходька, обвинуваченого в Росії в підготовці терактів та виготовленні і зберіганні вибухових речовин, 11 років колонії суворого режиму.

Як передає Укрінформ, про це повідомив "Інтерфаксу" адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.

«Прокуратура просить визнати Приходька винним за всіма інкримінованими статтями і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них - три роки у в'язниці, а також додатково призначити штраф у розмірі 200 тисяч рублів ($2,7 тис., - ред.)", - сказав адвокат.

Справу 62-річного коваля з Криму розглядає Південний окружний військовий суд РФ (Ростов-на-Дону). 16 грудня відбулися дебати. Вони продовжаться за тиждень, виступить захист, адвокат попросить суд винести виправдувальний вирок своєму підзахисному. Приходька утримують в СІЗО в Ростові.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня адвокат Назім Шейхмамбетов надав суду ряд доказів, які вказали на очевидні невідповідності у версії слідства і поставили її під сумнів.

28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин). Крім того, Приходьку висунули обвинувачення в тому, що він планував вибух у будівлі генерального консульства Росії у Львові (ч. 1 ст. 205 КК РФ).

Фото: Кримська солідарність