Окупанти хочуть посадити кримського активіста Приходька до колонії на 11 років
Як передає Укрінформ, про це повідомив "Інтерфаксу" адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.
«Прокуратура просить визнати Приходька винним за всіма інкримінованими статтями і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них - три роки у в'язниці, а також додатково призначити штраф у розмірі 200 тисяч рублів ($2,7 тис., - ред.)", - сказав адвокат.
Справу 62-річного коваля з Криму розглядає Південний окружний військовий суд РФ (Ростов-на-Дону). 16 грудня відбулися дебати. Вони продовжаться за тиждень, виступить захист, адвокат попросить суд винести виправдувальний вирок своєму підзахисному. Приходька утримують в СІЗО в Ростові.
Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня адвокат Назім Шейхмамбетов надав суду ряд доказів, які вказали на очевидні невідповідності у версії слідства і поставили її під сумнів.
28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин). Крім того, Приходьку висунули обвинувачення в тому, що він планував вибух у будівлі генерального консульства Росії у Львові (ч. 1 ст. 205 КК РФ).
Фото: Кримська солідарність