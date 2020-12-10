Захист Приходька надав російському суду докази, які спростовують версію слідства

Захист українського активіста Олега Приходька представив Південному окружному суду в Ростові-на-Дону докази, які спростовують версію слідства про терористичну діяльність кримчанина.

Про це Кримська солідарність повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У Південному окружному військовому суді відбулося чергове, але дуже важливе засідання у справі українського активіста Олега Приходька. Захист в особі адвоката Назіма Шейхмамбетова представив ряд доказів, які ставлять під сумнів версію слідства", - йдеться в повідомленні.

У Кримській солідарності зазначили, що адвокат Шейхмамбетов досліджував відповідь виробника мобільних телефонів BQ, зазначивши, що "телефон українського абонента й апарат, знайдений під час обшуку у підсудного, були випущені на одному підприємстві і знаходилися у Сімферополі за кілька днів до першого дзвінка".

Судом також була досліджена відповідь українського стільникового оператора lifecell за номером, з якого, за версією слідства, зі Львова здійснювався дзвінок і велося смс-листування з номером підсудного.

Зокрема, у відповіді було вказано imei (унікальний ідентифікатор) пристрою, в якому була встановлена ​​ця сім-карта.

"Назім Шейхмамбетов надіслав адвокатський запит у ТОВ "Нова Лінія", яке випускає телефони BQ, й отримав відповідь, з якої зрозуміло, що обидва телефони були зроблені на одному підприємстві (один був вилучений у Приходька під час обшуку, другий здійснював дзвінки і відправляв смс з українського номера)", - пояснює Кримська солідарність.

Обидва телефони, згідно з отриманою відповіддю на запит адвоката, були продані ТОВ "Парт Груп" у Сімферополі, зокрема, апарат BQ, з якого, за версією слідства, здійснювалися дзвінки Приходька, "був відвантажений у Сімферополь 29 серпня 2019 року".

"Тобто телефон, який, на думку слідства, знаходився в місті Львові в Україні, ще 29 серпня був у Сімферополі", - наголошується в повідомленні.

Крім того, адвокатом було встановлено, що "мобільний апарат, вилучений у Приходька, був також відвантажений у Сімферополь 15 серпня 2019 року, в ту ж "Парт Груп".

На звернення в "Парт Груп" Шейхмамбетов отримав відповідь про те, що організацією обидва телефони були продані 12 вересня 2019 року в Сімферополі в торговельному центрі ЦУМ за 890 і 990 рублів. Тобто за 4 дні до дзвінка і за 6 днів до смс-листування мобільні пристрої ще були в Сімферополі.

Крім цього, Шейхмамбетов вказав суду на очевидні протиріччя слідства, виявлені в ході оперативно-розшукових заходів.

Зокрема, в матеріалах справи номер, який використовується в телефоні BQ, з'являється тільки після обшуку в будинку підсудного. При цьому у справі немає жодної інформації про те, яким чином були добуті відомості про смс-листування між українським абонентом і номером, вилученим під час обшуку в оселі Приходька 10 жовтня 2019 року, яке нібито здійснювалося 18 вересня 2019 року.

Як вважає захист, це не узгоджується з твердженням ФСБ про те, що український номер у мережі стільникових операторів РФ не реєструвався.

Як повідомлялося, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Олега Приходька. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин). Крім того, Приходьку висунули обвинувачення в тому, що він планував вибух у будинку генерального консульства Росії у Львові (ч. 1 ст. 205 КК РФ).

7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці строк тримання під вартою Приходька.

Фото: Кримська солідарність.