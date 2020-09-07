Суд РФ продовжив на три місяці арешт українця Приходька

У понеділок російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою українського активіста з Криму Олега Приходька, обвинуваченого у підготовці теракту.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

Як зазначає Кримська солідарність, адвокат клопотав про розгляд доказів захисту, але суддя переніс їх розгляд на 16 вересня, "зважаючи на необхідність звільнити зал суду для інших підсудних".

На цьому засіданні, яке є вже десятим у "справі" Приходька, суд задовольнив клопотання звинувачення про продовження строку тримання українця під вартою ще на три місяці.

Коментуючи рішення суду, Приходько сказав, що він "ніщо інше і не чекав".

Кримська солідарність також інформувала, що на судовому засіданні у Південному окружному військовому суді був присутній консул України у Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

Фото: Кримська солідарність, ФБ