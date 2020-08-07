Приходько заявив у суді про фальсифікацію доказів обвинувачення

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розглянув докази сторони звинувачення у "справі Приходька". Сам Приходько ще раз заявив, що матеріали, представлені в суді ФСБ, сфальсифіковані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на відео, опубліковане в Фейсбук Кримською солідарністю.

"У ході засідання були досліджені вибухотехнічна експертиза, біологічна експертиза, а також матеріали оперативно-розшукової діяльності, які представлені співробітниками ФСБ. Олег Аркадійович (Приходько - ред.) у ході дослідження доказів з боку звинувачення повторно давав свої пояснення суду про те, що у ніч з 9 на 10 жовтня в будівлі ФСБ у нього незаконно, непроцесуально були відібрані зразки біологічного матеріалу під виглядом медичного огляду", - розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, Олег Приходько вважає, що біологічний матеріал надалі був використаний для фальсифікації доказів, зокрема, щодо вибухових речовин, які були вилучені в його гаражі, після цього були передані на експертизу, де експертиза показала, що дійсно на даній вибухівці є його зразки біологічного матеріалу.

Як сказав адвокат, Приходько впевнений, що кримінальна справа щодо нього пов'язана з його позицією про те, що Крим є частиною України.

"З огляду на контекст даної справи, ми не маємо ілюзій, ми розуміємо природу цієї кримінальної справи. Олег Аркадійович відкрито висловлює своє ставлення до подій, що мали місце в 2014 році, які він називає окупацією і відкрито говорить про те, що Крим є частиною України", - пояснив Шейхмамбетов.

Як повідомлялося, українського активіста Олега Приходька, який проживав у м Саки, звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст.30 і ч.1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.

Фото: Кримська солідарність/Фейсбук