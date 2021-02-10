Джапарова у штаб-квартирі НАТО обговорила мілітаризацію Росією Криму

Перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова обговорила із заступником помічника генсека НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймсом Аппатураєм підготовку до саміту Кримської платформи та ситуацію в окупованому Росією півострові.

Зустріч відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що сторони обговорили підтримку процесу реформ на шляху до євроатлантичної інтеграції України, наповнення статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, практичними заходами та додатковими ініціативами, протидію пандемії COVID-19, ситуацію в тимчасово окупованому Криму та підготовку до саміту Кримської платформи у серпні 2021 року.

«Серед наших пріоритетів - перехід України на стандарти, норми та принципи НАТО. Ми суттєво просунулися за різними напрямами євроатлантичних реформ, зокрема ухвалили важливі законодавчі акти та керівні документи у сфері безпеки і оборони, серед яких - закони України «Про оборонні закупівлі» та «Про розвідку», а також Стратегія національної безпеки України.

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28 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ», - сказала Джапарова.

Заступниця міністра підкреслила, що визнання України партнером із розширеними можливостями є важливим етапом реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави, подякувавши союзникам за це рішення.

Вона також зазначила, що залучення України до обговорення союзниками напрямів формування Стратегічної концепції НАТО-2030 лише сприятиме нарощуванню взаємодії Альянсу зі східними партнерами, і, зокрема, Українською державою в рамках політики «відкритих дверей» НАТО.

«Україна виступає за рівний доступ до вакцини проти коронавірусу. Я також вдячна за рішення Альянсу надати допомогу Україні, зокрема у вигляді медичного обладнання через трастовий фонд з реагування на наслідки пандемії COVID-19», - підкреслила Джапарова.

Вона також привернула увагу до погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму, поінформувавши співрозмовника про дії російської окупаційної влади з порушення прав людини, мілітаризації півострова, експропріації майна України всупереч нормам міжнародного гуманітарного права.

Джапарова поінформувала про роботу над запуском Кримської платформи та висловила сподівання на участь генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у проведенні установчого саміту платформи у серпні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

Урядовці 11 лютого візьмуть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

Фото: МЗС