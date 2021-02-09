НАТО не допустить домінування Росії у Чорному морі – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс визнає стратегічну важливість безпеки Чорноморського регіону для всіх союзників та для країн-партнерів, та не допустить одноосібного домінування Росії в Чорному морі.

Про це у вівторок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«НАТО присутнє в Чорному морі, ми працюємо з Україною, і ми уважно розглядаємо, що потрібно зробити для уточнення нашої присутності там, тому що ми маємо забезпечити, щоб, без сумніву, Чорне море не було чимось, що знаходиться під домінуванням однієї країни – Росії, і ми зможемо бачити там свободу судноплавства та дотримання міжнародного права», - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Він зауважив, що Чорне море має стратегічну важливість для НАТО, оскільки три країни-союзниці – Туреччина, Болгарія і Румунія, - є прибережними країнами, і у цьому регіоні Альянс має двох дуже близьких та поважних партнера – Україну і Грузію.

«В той же час, ми спостерігаємо суттєве військове нарощування Росії в Чорному морі, зокрема, у зв’язку із незаконної анексії Криму, включаючи більшу військово-морську присутність та присутність у повітрі. НАТО (у відповідь) збільшило власну присутність в регіоні. Лише протягом минулих двох тижнів ми мали три американські бойові кораблі, які були задіяні у Чорному морі, деякі з них проводили навчання та тренування з українською флотом. Ми маємо також більше повітряного патрулювання, а також присутність на суходолі, де більше сил НАТО проводять тренування та є активними у цьому регіоні», - зауважив Генеральний секретар НАТО.

Він окремо наголосив, що НАТО продовжує нарощувати допомогу країнам-партнерам – Україні і Грузії, включаючи розвиток їх військово-морських спроможностей. Такі зусилля вбирають проведення більшої кількості навчань, відвідування портів бойовими кораблями НАТО, обміну інформацією щодо ситуації в регіоні.

Як вже повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він зустрівся з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Європейської Комісії та Європейського Парламенту. 11 лютого Денис Шмигаль очолить переговори в форматі Ради асоціації Україна-ЄС.