НАТО закликає Росію вивести війська зі східної України – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс є послідовним у підтримці України, вітає її зусилля із пошуку мирного рішення для ситуації у Східній Україні та закликає Росію вивести свої війська з цього регіону.

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час нашої зустрічі сьогодні ми обговорили ситуацію з безпеки в Україні і у Чорноморському регіоні. Союзники по НАТО є єдиними у засудженні незаконної анексії Криму Росією та її агресивних дій у Східній Україні. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на сході України та вивести свої війська з її території. Я вітаю зусилля України у роботі з пошуку мирного вирішення для цього конфлікту», - зауважив керівник Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він зустрівся з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Європейської Комісії та Європейського Парламенту. 11 лютого Денис Шмигаль очолить переговори в форматі Ради асоціації Україна-ЄС.

Фото: NATO