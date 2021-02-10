Стефанчук пропонує підтримати Кримську платформу в межах ПА НАТО

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає за створення неформальної групи підтримки Кримської платформи в межах Парламентської асамблеї НАТО.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, повідомив Стефанчук у Фейсбуці.

«Під час засідання запропонував створити неформальну групу підтримки Кримської платформи в межах Парламентської асамблеї НАТО. Ця група може ініціювати схвалення окремих резолюцій щодо Криму або включення відповідних положень щодо ситуації в Криму та деокупації півострова до рішень відповідних органів Парламентської асамблеї НАТО», - поінформував Стефанчук.

Він нагадав, що Україна ініціювала створення Кримської платформи, метою якої є деокупація Криму та його повернення Україні у мирний спосіб. Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року в Києві.

Окрім того, Руслан Стефанчук під час заходу відзначив, що порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку агресора, погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму та триваюча мілітаризація Азово-Чорноморського регіону продовжують підривати безпеку України та всього регіону.

Перший заступник Голови ВР констатував, що наразі безпекова ситуація в районі російсько-українського конфлікту погіршується через збільшення кількості російських збройних провокацій та порушень режиму тиші.

Фото: Руслан Стефанчук, Facebook

Стефанчук зазначив, що режим припинення вогню, запроваджений 22 липня 2020 року, суттєво зменшив втрати в районі конфлікту. Водночас він не призвів до повного перемир’я.

«З часу запровадження режиму припинення вогню 8 українських військовослужбовців були вбиті та 30 поранені. Всього протягом 2020 року при виконанні службових обов’язків загинуло 50 українських військовослужбовців», - сказав політик.

За словами Стефанчука, російська сторона продовжує намагатися імплементувати свій деструктивний підхід, який може бути описаний формулою: «хитка безпека в обмін на політичні поступки».

«Ми переконані, що допоки 400 км ділянки державного кордону України з РФ у зоні конфлікту залишатимуться неконтрольованими українською владою та відкритими для постачань російської зброї та особового складу, ситуація у зоні конфлікту буде напруженою», - підкреслив Стефанчук.

Парламентар також розповів про стурбованість погіршенням гуманітарної та соціально-економічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Кремль розглядає кризу, спричинену пандемією, як можливість прибрати питання агресії з міжнародного порядку денного, легітимізувати свої здобутки та окупацію, а також зняти санкції», - вважає Стефанчук.

Перший віцеспікер наполягає на необхідності посилення реакції міжнародної спільноти на окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та інші пов'язані порушення міжнародного права. Він додав, що Україна цінує рішучу позицію НАТО щодо агресії РФ в Криму та на Донбасі.

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Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.