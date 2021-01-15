За рік на Донбасі загинули 50 українських військових – Міноборони

Внаслідок бойових дій на Донбасі упродовж 2020 року загинули 50 військових Збройних сил України.

Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб», – йдеться у листі за підписом начальника Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

Зазначається, що з інших причин, окрім бойових, під час Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових.

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Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти ворожих сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових ЗСУ, поранено 10 152. Кількість «інших загиблих (померлих)» військових ЗСУ, за даними Міноборони, становить 1 168 осіб.

Фото: RFE / RL