За рік на Донбасі загинули 50 українських військових – Міноборони
Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Укрінформ.
«Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб», – йдеться у листі за підписом начальника Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.
Зазначається, що з інших причин, окрім бойових, під час Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових.
Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти ворожих сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових ЗСУ, поранено 10 152. Кількість «інших загиблих (померлих)» військових ЗСУ, за даними Міноборони, становить 1 168 осіб.
Фото: RFE / RL