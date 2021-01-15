НАТО занепокоєне розширенням військової присутності Росії у Чорному морі та в Криму

Північноатлантичний Альянс має «велике занепокоєння» з приводу масштабного нарощування військових спроможностей Росії, зокрема, в регіоні Чорного моря та в Криму.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Північноатлантичного Альянсу, про це Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив увечері у четвер під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Мавританії, відповідаючи на запитання журналістів.

«НАТО дуже уважно відслідковує тенденцію на нарощування російської присутності, не лише в Лівії, але в інших частинах Африки та на Близькому Сході, у Сирії і в регіоні Чорного моря у Криму, а також в Балтійському регіоні та у Високих широтах Півночі. Тож реальністю є, що ми бачимо військові нарощування Росії (в усьому цьому регіоні – ред.). Це те, що викликає глибоке занепокоєння», - відзначив Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що у відповідь на військові приготування Росії НАТО підвищило готовність сил, почало більше інвестувати у розвиток спроможностей та адаптуватися до необхідності мати справу з більш загрозливою Росією, яка вкладає великі ресурси у військове спорядження та збільшує військову присутність вздовж кордонів Альянсу, включаючи регіон Північної Африки та Лівію.

«Якщо говорити конкретно про Лівію, ми бачили там присутність бойових літаків, найманців, фінансову підтримку з боку Росії та застаріле російське озброєння. Для НАТО це лише підкреслює важливість підтримки зусиль під егідою ООН з пошуку політичного рішення шляхом переговорів. Ми вітаємо прогрес, який ми вже бачили, ми вітаємо припинення вогню, і продовжуємо рішуче підтримувати зусилля ООН та Берлінський процес», - додав Генеральний секретар НАТО.

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Як повідомляв Укрінформ, в аналітичній доповіді «НАТО 2030», яка була оприлюднена у грудні, Росія визначається як джерело найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу. Ця країна продовжує агресію проти України та у Грузії, нарощує військову присутність у високих широтах Півночі та у Північній Атлантиці, а також військово-повітряні та військово-морські спроможності у Баренцевому морі, на Балтиці, у Чорному та Середземному морях.

Стосовно Росії НАТО проводить двоєдину політику: з одного боку – стримування та оборони, а з іншого, - підтримує відкритими канали зв’язку для уникнення непорозумінь або нещасних випадків.