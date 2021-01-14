Столтенберг чекає на плідну співпрацю з Байденом та зміцнення НАТО

Новообраний Президент США Джо Байден відданий трансатлантичним відносинам, що зміцнить відносини між Північною Америкою і Європою.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я довіряю демократичним інститутам Сполучених Штатів і очікую на мирний процес передачі влади. Я прагну плідної співпраці із Джо Байденом як наступним президентом США», - сказав генсекретар НАТО.

Столтенберг відзначив, що Байден є твердо відданим трансатлантичному співробітництву в Альянсі та сильним прихильником зміцнення співпраці між Північною Америкою і Європою.

Він вкотре назвав шокуючими і неприйнятними події у Вашингтоні 6 січня, коли натовп атакував і частково захопив із застосуванням насильства будівлю Конгресу.

Столтенберг підкреслив, що всі причетні до тієї «смертоносної атаки» повинні бути притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня натовп прихильників президента Дональда Трампа увірвався до Конгресу, який мав затвердити результати виборів президента США.

Інавгурація обраного президента Байдена запланована на 20 січня у Вашингтоні.

Фото: НАТО