Байден має перегорнути сторінку в зовнішній політиці Трампа, почавши з України - експерт

Обраний президент США Джо Байден має «перегорнути сторінку» в зовнішній політиці Дональда Трампа, почавши з України.

Таку думку висловив у CNN американський аналітик з глобальних проблем Майкл Боцюрків.

«Першою перевіркою зовнішньополітичної кмітливості Байдена, а також його здатності перегорнути сторінку діяльності Трампа, могла б бути країна, з якою він працював як ключовий посадовець для президента Обами, - Україна», - зазначив Боцюрків.

За його словами, ця «велика європейська держава» є важливою для США, оскільки «перебуває на небезпечній лінії розлому між путінською Росією й американським союзником Європою».

Традиційно США були рішучим прихильником України, нагадує експерт, і зараз, як ніколи раніше, Україні потрібна американська допомога - військова, політична і культурна, щоб вона знову не потрапила в обійми Росії.

«Якщо Байден має намір вигнати демонів зовнішньої політики та антидемократичного поводження Трампа, Україна підійшла б для початку», - вважає американський експерт.

На його думку, Байден має провести з Президентом України Володимиром Зеленським зустріч в Овальному кабінеті, якої той «давно прагнув, але яку заблокував Трамп». Вона «має відбутися в перші 100 днів Байдена - за умови, що це дозволить ситуація з COVID-19 і якщо Україна зможе показати конкретний прогрес у відновлення реформ». Крім того, така зустріч стане недвозначним сигналом Путіну про те, що США підтримують Україну, підкреслив експерт.

«Після того, як Трамп дозволив Путіну робити практично все, що той хоче, Байден повинен дати чіткий сигнал Кремлю, що подальший авантюризм і втручання неприпустимі», - зазначив він. Щодо України, вважає він, США мають задіяти дипломатичний потенціал для прискорення мирного процесу. З цією метою, зауважив Боцюрків, Байден має призначити послом досвідченого професійного дипломата. А також запровадити посаду спеціального посланника з українських питань, з додатковим мандатом – щодо підтримки продемократичного руху в Білорусі та нещодавно обраного прозахідного уряду Маї Санду в Молдові.

Як повідомлялося, інавгурація новообраного Президента США Байдена відбудеться 20 січня.