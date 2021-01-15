Крим має бути на порядку денному ОБСЄ - Цимбалюк

Україна закликає Шведське головування в ОБСЄ в рамках сприяння врегулюванню російсько-українського конфлікту приділяти увагу не лише Донбасу, а й Криму.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Особливу увагу у сприянні врегулюванню російсько-українського конфлікту слід приділити Автономній Республіці Крим та місту Севастополю, тимчасово окупованим Росією. Прискорена мілітаризація Кримського півострова та прилеглих до нього вод фактично створила нову безпекову реальність у Чорному морі та в ширшому Середземноморському регіоні", - сказав Цимбалюк.

Він додав, що у тимчасово окупованому Криму безперервно тривають системні переслідування незгідних, ЗМІ, громадських активістів та правозахисників.

"Ми закликаємо Шведське головування не обмежувати свою діяльність лише наявними механізмами, пов'язаними з Донбасом. Крим - це Україна. Крим має бути на порядку денному ОБСЄ, попри незаконну позицію Росії з цього питання", - наголосив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, Швеція 1 січня прийняла річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

У четвер глава МЗС цієї країни Анн Лінде презентувала на засіданні Постійної ради ОБСЄ програму та пріоритети Шведського головування.

Вона заявила, зокрема, що мирне врегулювання конфлікту в Україні має відбуватися з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи АР Крим та Севастополь.