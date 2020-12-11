Активна позиція Ради Європи може принести зміни жителям Криму та Донбасу - Цимбалюк

Україна сподівається, що Рада Європа займе активну позицію у справі підтримки мешканців тимчасово окупованих Росією територій, де фіксуються масові порушення прав людини.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає кореспондент Укрінформу.

"Наша делегація переконана, що активна позиція Ради Європи у тісному співробітництві з ОБСЄ може принести реальні зміни людям у Криму та на Донбасі, які відчайдушно потребують міжнародної солідарності та підтримки", - сказав Цимбалюк у відповідь на виступ генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

Він звернув увагу генсека РЄ на масові порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму, де чиняться залякування, катування, викрадення людей, обмежено свободу ЗМІ – і все це відбувається тлі мілітаризації півострова.

"Такі самі серйозні порушення верховенства права та прав людини кояться щодня в тимчасово окупованих районах Донбасу", - додав Цимбалюк.

Представник України наголосив, що належна реакція на російську агресію також "дозволить зміцнити позицію та репутацію Ради Європи як захисника прав людини, демократії та верховенства права на континенті". Він запевнив у рішучості України підтримати усі зусилля генерального секретаря РЄ, які будуть спрямовані на досягнення цих цілей.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2014 році у відповідь на окупацію Криму та початок агресії на Донбасі російську делегацію позбавили частини повноважень у Парламентській асамблеї Ради Європи, включаючи право голосу.

У червні 2019 року ПАРЄ безумовно повернула повноваження російській делегації попри невиконання Москвою міжнародних зобов’язань, продовження неоголошеної війни проти України та порушення статуту Ради Європи.