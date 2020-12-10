США закликають Росію допустити Червоний Хрест на Донбас та у Крим

Сполучені Штати Америки закликають Росію забезпечити безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) по всій території України, включаючи тимчасово окупований Крим.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зусилля МКЧХ з полегшення людських страждань та робота СММ ОБСЄ із забезпечення прозорості, що стосується ситуації на місцях, мають вирішальне значення зі створення простору для переговорів щодо припинення керованого Росією конфлікту на Сході України - прогрес і розвиток, який ми усі бажаємо у найближче майбутнє. Ми закликаємо Росію сприяти доступу обох організацій до всіх регіонів України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим", - заявив він.

Американський дипломат відзначив важливу роль МКЧХ, яку він виконує у сферах розмінування, пошуку зниклих безвісти, полегшенні впливу пандемії коронавірусу, покращенні доступу до питної води в охоплених конфліктом районах тощо.

Джеймс Гілмор зазначив, що на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ "переважна більшість міністрів та делегацій закликали Росію та підтримувані нею збройні групи і маріонетки сприяти безперешкодному доступу СММ, у тому числі до міжнародно визнаного кордону, а також забезпечити безперешкодний доступ МКЧХ до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду України територіях та в окупованому Криму".

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Як повідомлялось, на Нормандському саміті у Парижі у грудні 2019 року лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, зокрема, про те, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), має бути надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб на Сході України. Однак, російська сторона відмовляється виконувати це рішення і МКЧХ досі не отримала доступ до утримуваних українців на окупованому Донбасі.

Також Україна неодноразово закликала Росію допустити на тимчасово окупований Крим міжнародні організації, зокрема МКЧХ та ОБСЄ, з метою моніторингу за гуманітарною ситуацією та дотриманням державою-окупантом прав людини й основних свобод на півострові.