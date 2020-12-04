Апарат РНБО починає співпрацю з Червоним Хрестом України

Апарат Ради національної безпеки і оборони України разом з уповноваженою Президента України з питань волонтерської діяльності Наталією Пушкарьовою розпочинають спільну координацію діяльності з Товариством Червоного Хреста України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Метою такої співпраці є консолідація спільних зусиль, спрямованих на захист національної безпеки, реалізації заходів, націлених на дотримання прав людини і основоположних свобод, своєчасного надання допомоги тим, хто її потребує, а також проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням з метою підвищення знань щодо дій у разі виникнення загрози для життя та здоров’я», - йдеться в повідомленні.

За словами гендиректора Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максима Доценка, така співпраця відкриє нові можливості для допомоги постраждалим від збройного конфлікту, пандемії чи стихійних лих.

«Червоний Хрест, як найбільша в країні гуманітарна організація, не залишається осторонь й усіма можливими способами підтримує тих, хто опинився у біді. Спільна координація з уповноваженою Президента України з питань волонтерської діяльності та з Апаратом Ради національної безпеки України забезпечить нові можливості для допомоги найуразливішим верствам населення, які постраждали від збройного конфлікту, пандемії чи стихійних лих», – наголосив він.

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У Радбезі також відзначили, що одним з важливих напрямків діяльності Червоного Хреста України є допомога державним медичним установам у подоланні коронавірусної інфекції. Зокрема, забезпечення медичних установ обладнанням та засобами індивідуального захисту, що є вкрай необхідним для захисту лікарів, які опинились на «передовій» у боротьбі з COVID-19.

Фото: ОП