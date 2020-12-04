Міжнародні організації доправили за тиждень в ОРДЛО 157 тонн гуманітарних вантажів

Міжнародні організації впродовж тижня доправили на тимчасово окуповану територію України 157 тонн гуманітарних вантажів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 9 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 3 вантажні автомобілі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові й гігієнічні набори, офісне приладдя, будівельні матеріали, побутову хімію та медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги становила майже 157 тонн, уточнили у ДПСУ.