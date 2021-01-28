Посол Австралії вітає намір України створити Кримську платформу

Посол Австралії в Україні Брюс Едвардс привітав намір України створити Кримську платформу для розробки рішень та механізмів деокупації півострова.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі Едвардса з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

"Співрозмовники також обговорили... роботу над започаткуванням Кримської платформи, установчий саміт якої запланований на 23 серпня 2021 року. Брюс Едвардс привітав наміри України створити впливовий міжнародний майданчик з метою залучення керівництва іноземних держав, міжнародних діячів та експертних груп до розробки рішень та механізмів деокупації Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

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Перша заступниця міністра відзначила високий рівень взаємодії України та Австралії на міжнародній арені, зокрема підтримку українських ініціатив у рамках міжнародних організацій, насамперед ООН, та подальше зміцнення українсько-австралійських відносин і розвиток двостороннього співробітництва у різних сферах.

У ході зустрічі сторони відзначили необхідність подальшого зміцнення політичного діалогу між двома країнами.

Фото: МЗС