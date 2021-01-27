Депутати Ради і генсек РЄ обговорили Кримську платформу

Представники постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи зустрілися із генеральним секретарем РЄ Марією Пейчинович-Бурич.

Зустріч відбулася під час зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Делегація Верховної Ради України в ПАРЄ під час зустрічі з генсеком РЄ порушила важливі для української сторони питання, серед яких: розширення Кримської платформи і її підтримка з боку Ради Європи, виконання рішень Європейського суду з прав людини, робота Офісу Ради Європи в Україні», - повідомило у Facebook Постійне представництво України при Раді Європи.

Окрім цього сторони обговорили ситуацію з правами людини в Білорусі.

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Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.