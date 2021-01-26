У ПАРЄ нагадали Росії про відповідальність за виконання рішень ЄСПЛ на окупованих територіях

У Парламентській асамблеї нагадали про відповідальність РФ за порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Таку поправку, ініційовану представниками української делегації, підтримала ПАРЄ в ухваленій 26 січня резолюції про виконання рішень Європейського суду з прав людини.

У тексті документа додатково відзначено, що Росія має великі структурні проблеми, що призвело до невиконання великої кількості рішень ЄСПЛ, включаючи справи, які стосуються порушень прав людини у «нелегально анексованому Криму та тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей».

«Асамблея глибоко занепокоєна великою кількістю справ, які викрили невирішені проблеми, що перебувають у центрі уваги Комітету міністрів уже понад п'ять років», - йдеться у резолюції.

Окрім РФ, констатували в ПАРЄ, найбільшу кількість таких справ, за якими рішення Суду не виконуються, мають Туреччина, Україна, Румунія, Угорщина, Італія, Греція, Молдова, Азербайджан та Болгарія.

«Це може бути спричинене глибокими проблемами, зокрема, стійким упередженим ставленням до деяких груп населення, неадекватним управлінням на національному рівні, браком достатніх ресурсів чи політичної волі або навіть незгодою з рішеннями Суду», - заявили в Асамблеї.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.