«Ігнор» міжнародного права: ПАРЄ закликає Росію скасувати конституційні поправки

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають Росію змінити останні конституційні поправки, за якими національне право має перевагу над міжнародним.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться в ухваленій 26 січня резолюції ПАРЄ щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

«Виходячи з думки Венеціанської комісії 981/2020 від 18 червня 2020 року, Асамблея закликає Російську Федерацію змінити останні поправки до ст. 79 та 125.5 (б) Конституції», - заявили у ПАРЄ.

Як повідомлялося, Венеціанська комісія у своєму рішенні від 18 червня 2020 року розкритикувала запропоновані президентом РФ зміни до конституції, за якими російська влада може не виконувати рішення ЄСПЛ та інші норми міжнародного права.

Венеціанська комісія дійшла висновку, що Російська Федерація, як країна-член Ради Європи, яка ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, повинна виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Венеційська комісія також висловила занепокоєння запропонованими в РФ змінами до основного закону.

14 березня 2020 року у РФ був прийнятий запропонований президентом Путіним закон «Про удосконалення врегулювання окремих питань організації і функціонування публічної влади».

Згідно з цими поправками, пропонувалося відмовлятися від виконання рішень міжнародних судів, включаючи ЄСПЛ.

«Всенародне голосування» щодо запропонованих поправок до конституції пройшло в РФ 1 липня 2020 року.

Поправки також забезпечили «обнуління» президентських строків Путіна.