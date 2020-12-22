Путін підписав закон про недоторканність експрезидента та його сім’ї

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про розширення гарантій експрезиденту і його сім'ї.

Як передає Укрінформ, відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з законом, колишній глава держави отримує недоторканність: його не можуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, затримати, заарештувати, допитати, піддати обшуку або особистому огляду.

Це правило також поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, документи, багаж і листування. Привілеї надаються не тільки щодо дій у період виконання президентських повноважень, а й поза ним.

Позбавити таких гарантій колишнього лідера може тільки Рада Федерації на підставі висунутого Держдумою обвинувачення у державній зраді або іншому тяжкому злочині: рішення мають прийняти дві третини парламентаріїв кожної з палат за ініціативою не менш як однієї третини депутатів ДД і за наявності висновку її спеціальної комісії.

При цьому обвинувачення мають підтвердити Верховний і Конституційний суди. Верхня палата зобов'язана вирішити питання про позбавлення недоторканності не пізніше ніж за три місяці після висунення обвинувачення. В іншому разі його відхилять.

Авторами ініціативи стали депутат Павло Крашенінніков і сенатор Андрій Клішас. Вона відповідає ухваленим влітку поправкам до Конституції РФ.

Як повідомлялося на початку грудня, Держдума Росії ухвалила закон про гарантії недоторканності експрезиденту країни.