Росію навряд чи виженуть із ПАРЄ, але треба оскаржувати її повноваження – Гончаренко

Чинний у ПАРЄ механізм майже унеможливлює накладання санкцій на національні делегації, але оскарження повноважень делегації парламенту РФ матиме негативні наслідки для російської сторони.

Таку думку у коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі висловив представник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко.

«Факт оскарження повноважень російської делегації є важливим, адже Росія стала єдиною державою із 47 країн-членів, відносно якої порушили цю процедуру. Нині готується доповідь моніторинговим комітетом. Це вже погано для РФ, адже нічого хорошого для російської сторони у доповіді написано бути не може», - пояснив Гончаренко.

Він також зазначив, що з цього питання будуть проведені у четвер дебати, які матимуть великий резонанс у Раді Європи.

При цьому народний депутат висловив застереження, що, згідно із затвердженого в ПАРЄ і Раді Європи нового механізму, нині дуже складно або майже неможливо накласти санкції на національну делегацію в Асамблеї у відповідь за серйозні порушення статуту організації.

«Залишається дві опції: просто вигнати їх звідси або допустити до роботи. Вірогідність першого сценарію невелика. Але у будь-якому випадку українська делегація домоглася порушення цього питання», - сказав Гончаренко.

Як повідомляв Укрінформ, у перший день зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі українська делегація оскаржила повноваження російських парламентаріїв в Асамблеї. Голова постійної делегації Верховної Ради України Марія Мезенцева мотивувала неможливість ратифікації повноважень російської делегації тривалими репресіями, придушенням прав людини в РФ та на окупованих територіях, ігноруванням російською владою резолюцій ПАРЄ та рішень інших міжнародних організацій, в яких засуджується порушення міжнародного права, протиправна анексія Криму, військова агресія на Донбасі.

Делегація РФ є єдиною на зимовій сесії ПАРЄ, чиї повноваження піддалися оскарженню.

Читайте також: Віцепрезидентом ПАРЄ переобрали депутата Мережка

Далі, за процедурою, проєкт доповіді щодо оскарження мають підготувати регламентний і моніторингові комітети ПАРЄ. Після цього, у четвер, 28 січня, питання буде винесене на голосування Асамблеї.

Російська делегація в ПАРЄ була піддана санкціям у квітні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та збройну агресію на Донбасі. Права РФ в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, попри факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини та основоположні свободи.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі до 25-28 січня.