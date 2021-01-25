Віцепрезидентом ПАРЄ переобрали депутата Мережка

Народний депутат України Олександр Мережко (фракція партії «Слуга народу») переобраний на посаду віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Голосування за кандидатів на посаду віцепрезидента Асамблеї, на яку претендувало ще 16 парламентаріїв, відбулося у перший день зимової пленарної сесії ПАРЄ, передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Мережка переобрали ще на рік.

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Окрім цього делегати переобрали на другий термін президента Асамблеї - бельгійського сенатора Ріка Дамса.

Зимова сесія ПАРЄ проходить 25-29 січня у Страсбурзі.