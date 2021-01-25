Україна у ПАРЄ домоглася оскарження повноважень російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржили повноваження російської делегації. Питання передано на подальший розгляд відповідних комітетів ПАРЄ.

Із такою ініціативою виступила на початку зимової сесії Асамблеї голова постійної делегації Верховної ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає власний кореспондент Укрінформу.

Питання підтримали 38 членів Асамблеї за необхідних 30, які представляли щонайменше п'ять національних делегацій.

«Від імені моїх колег я оскаржую повноваження делегації РФ за підставами по суті у зв'язку із серйозними порушеннями статуту Ради Європи та невиконанням Росією своїх зобов'язань», - заявила голова української делегації.

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Вона нагадала, що у 2019 році Асамблея повернула повноваження російській делегації, маючи за мету відновити політичний діалог та заради кращого захисту росіян.

«Але всупереч цьому російська влада продовжує обмежувати політичні й громадянські свободи… Росія продовжує репресії і порушення прав людини на окупованих територіях, порушуючи багато резолюцій ПАРЄ, у яких засуджується порушення РФ міжнародного права, протиправна анексія Криму, військова окупація Донбасу», - заявила народний депутат.

Мезенцева також нагадала, що зміни до російської Конституції дозволяють не виконувати Росією міжнародні договори та положення міжнародного права.

«До сьогодні ми спостерігаємо повне ігнорування з боку РФ запитів Асамблеї», - додала голова української делегації.

Далі, за процедурою, проєкт резолюції щодо оскарження мають підготувати регламентний і моніторинговий комітети ПАРЄ. Після цього оскарження повноважень російської делегації повинно бути проголосовано Асамблеєю.

Права російської делегації в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, незважаючи на факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в раді Європи, продовжувала збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушення прав людини.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-29 січня.