Україна у ПАРЄ домоглася оскарження повноважень російської делегації
Із такою ініціативою виступила на початку зимової сесії Асамблеї голова постійної делегації Верховної ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає власний кореспондент Укрінформу.
Питання підтримали 38 членів Асамблеї за необхідних 30, які представляли щонайменше п'ять національних делегацій.
«Від імені моїх колег я оскаржую повноваження делегації РФ за підставами по суті у зв'язку із серйозними порушеннями статуту Ради Європи та невиконанням Росією своїх зобов'язань», - заявила голова української делегації.
Вона нагадала, що у 2019 році Асамблея повернула повноваження російській делегації, маючи за мету відновити політичний діалог та заради кращого захисту росіян.
«Але всупереч цьому російська влада продовжує обмежувати політичні й громадянські свободи… Росія продовжує репресії і порушення прав людини на окупованих територіях, порушуючи багато резолюцій ПАРЄ, у яких засуджується порушення РФ міжнародного права, протиправна анексія Криму, військова окупація Донбасу», - заявила народний депутат.
Мезенцева також нагадала, що зміни до російської Конституції дозволяють не виконувати Росією міжнародні договори та положення міжнародного права.
«До сьогодні ми спостерігаємо повне ігнорування з боку РФ запитів Асамблеї», - додала голова української делегації.
Далі, за процедурою, проєкт резолюції щодо оскарження мають підготувати регламентний і моніторинговий комітети ПАРЄ. Після цього оскарження повноважень російської делегації повинно бути проголосовано Асамблеєю.
Права російської делегації в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, незважаючи на факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в раді Європи, продовжувала збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушення прав людини.
Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-29 січня.