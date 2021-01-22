У ПАРЄ відхилили ініціативу Кремля обговорити «заборону російської мови» в Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи не підтримали включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про «заборону російської мови в Україні.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив член делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами проведення 22 січня засідання бюро Асамблеї, повідомляє Укрінформ.

«Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони», - сказав Гончаренко.

Депутат відзначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відволікти увагу «від того жаху, який має місце в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за грати на намагаються отруїти».

Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме у перший день зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі повноваження російських делегатів.

Як повідомляв Укрінформ, зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у «гібридному» форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

Голова делегації РФ у ПАРЄ Толстой у своєму листі до президента Асамблеї ініціював проведення дебатів про «заборону російської мови, а також інших мов національних менших в Україні».

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Статті закону впроваджуються у дію поетапно.

Закон жодним чином не обмежує та не забороняє використання в Україні інших мов, включаючи національних меншин та корінних народів.

6 грудня 2019 року Венеційська комісія у своїх висновках щодо цього закону підтримала політику України у наданні переваги української мови перед російською, а також прагнення держави у захисті та наданні особливого статусу українській мові.