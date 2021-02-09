Столтенберг - Шмигалю: Двері НАТО відкриті для України

Союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО та надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.

Про це у вівторок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Двері НАТО залишаються відкритими. Ми продовжуємо працювати з таким країнами, як Україна. Україна була визнана як країна-кандидат на членство в НАТО, союзники допомагають та підтримують її зусилля у намірі приєднатися до Альянсу. В проєкті НАТО 2030 політика розширення буде одним із таких напрямків. Очевидно, що лідери країн НАТО, які зустрінуться наприкінці цього року, будуть обговорювати та приймати рішення щодо політики відкритих дверей НАТО», - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що під час Бухарестського саміту 2008 року союзники по Альянсу вирішили, що Україна отримає членство в НАТО. Це рішення було у всіх рішеннях союзників, які ухвалювалися після цього саміту.

«Головна увага зараз має бути зосереджена на реформах. Я вітав інформацію Прем’єр-міністра (України – ред.) про те, що Україна продовжує реформи, має демократичний контроль над обороною та над збройними силами, продовжує зусилля у боротьбі з корупцією та у зміцненні верховенства права, демократичних інституцій в країні. Це є добрим для України незалежно від НАТО . Але, на додаток, що більш успішно Україна виконує реформи, то ближче вона наближається до стандартів НАТО і підходить до членства», - наголосив керівник Альянсу.

Він зауважив, що за останні роки політика розширення НАТО була політикою успіху, оскільки допомогла поширити в Європі основоположні цінності – верховенство права, особисті свободи і демократію.

«З моменту завершення «холодної війни» й дотепер ми майже подвоїли кількість членів НАТО. На початку 90-х в нас було 16 країн, зараз - 30. Тож політика НАТО була успішною, тому що вона спиралася на волю народів цих країн у досягненні наших цінностей», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Єврокомісії та Європарламенту. 11 лютого Шмигаль очолить переговори у форматі Ради асоціації Україна-ЄС.