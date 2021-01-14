Список справ «Україна проти Росії» у ЄСПЛ поповнився - МЗС про рішення щодо Криму

Уряд надасть Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ) позицію щодо безпосередніх порушень Російською Федерацією прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України щодо винесення ЄСПЛ рішення на користь України.

«ЄСПЛ тепер перейде до розгляду суті справи, уряд України надасть позицію щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь», - зазначили у зовнішньо політичному відомстві.

Справа стосується порушень прав людини на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з 27 лютого 2014 року, коли Російська Федерація встановила ефективний контроль над цією територією.

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За результатами обміну сторонами низкою аргументів та усного слухання, яке відбулося 11 вересня 2019 року, суд прийшов до висновку про прийнятність заяви України. Суд відхилив заперечення Російської Федерації та визнав свою юрисдикцію на розгляд справи України, оскільки описані у заяві події підпадають під юрисдикцію Уряду Російської Федерації, і мають бути у досліджені під час розгляду справи по суті.

«Цим суд підтвердив свою позицію про застосування принципу ефективного контролю, неодноразово визначений у справах як індивідуальних заявників (Ілашку та інші проти Молдови та Росії, Луїзіду проти Туреччини), так і у міждержавних справах (Кіпр проти Туреччини)», - зазначили у МЗС.

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За інформацією відомства, суд також об’єднав кримську справу з іще однією заявою України, поданою у 2018 році. Вона стосується порушень прав 71 українського громадянина, які незаконно утримувались або продовжують утримуватися на тимчасово окупованій території АР Крим і території РФ (це переслідування кримських татар, членів мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір, переслідування та ув’язнення активістів Євромайдану, засудження громадян України за публікації та коментарі у мережі Інтернет).

«Ця справа є однією з численних справ проти Російської Федерації, порушених Україною у ЄСПЛ у зв’язку з агресією Росії. Дві з них (щодо ситуації на сході України та щодо викрадених дітей-сиріт) у листопаді минулого року Європейський суд об’єднав зі справою Королівства Нідерланди проти Росії щодо збиття літака МН-17 у липні 2014 року», - нагадали в МЗС.

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Міністерство закордонних справ України веде ще три справи проти Російської Федерації у міжнародних судових інстанціях: Міжнародний суд ООН розглядає питання про порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму. Міжнародні арбітражі розглядають питання порушення прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці та протиправного затримання 3 українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

«Усі ці справи є складовими єдиної стратегії міжнародно-правового захисту інтересів нашої держави. Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини та основоположних норм і принципів міжнародного права», - підкреслили у міністерстві.

Як повідомлялося, 14 січня Велика Палата Європейського суду з прав людини у Страсбурзі винесла рішення про прийнятність міждержавної справи за позовом України проти Російської Федерації № 20958/14 (щодо Криму).