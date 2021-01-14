ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ про порушення прав людини у Криму
Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 14 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Суд вважає, що загалом були надані достатньо серйозні (sufficient prima facie) свідчення стосовно як «повторюваності дій», так і «офіційного схвального ставлення» до таких складових адміністративної практики (з боку РФ щодо порушення прав людини у Криму – ред.)», - заявили у ЄСПЛ.
Зокрема, згідно з рішенням, Суд розгляне такі 11 скарг, порушених Україною проти РФ за цією справою.
Так, ідеться про зникнення людей та недостатність ефективності розслідувань, як цього вимагає ст.2 Європейської конвенції з прав людини.
Погане поводження та протиправне затримання, що підпадає під дію статей 3 і 5.
Поширення застосування російського законодавства на Крим. Відтак, кримські суди після 27 лютого 2014 року вже не були законними установами у розумінні ст. 6.
Автоматичне надання російського громадянства та посягання на приватні помешкання, що є порушенням ст. 8.
Переслідування та залякування релігійних лідерів, які не визнають РПЦ, напади на релігійні установи та конфіскація релігійної власності – ст. 9.
Заборона неросійських ЗМІ – ст. 10.
Заборона публічних зібрань та демонстрацій, а також залякування та свавільне затримання організаторів таких акцій – ст. 11.
Експропріація без компенсації власності громадян, а також приватних підприємств – згідно з протоколом 1 ст. 1.
Придушення української мови у школах та переслідування україномовних дітей, що підпадає під розгляд за протоколом 1 ст. 2.
Обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною, що де-факто призвело до перетворення Росією адміністративного розмежування на кордон – протокол 4 ст. 2.
ЄСПЛ окремо розгляне подану Україною скаргу відносно переслідування кримських татар, що може вважатися порушенням протоколу 4 ст. 2 Європейської конвенції з прав людини.
Як повідомляв Укрінформ, 14 січня ЄСПЛ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав прийнятними позов і скарги України у міждержавній справі проти Росії щодо порушення російською стороною Європейської конвенції з прав людини після набуття з 27 лютого 2014 року «ефективного контролю» над Кримом.
Після цього рішення Суд перейшов до розгляду справи по суті.
Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.
16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулося підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.