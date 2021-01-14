ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ про порушення прав людини у Криму

Європейський суд з прав людини визнав достатніми підстави для прийняття до розгляду скарг України проти РФ за одинадцятьма пунктами у міждержавній справі щодо порушення прав людини у Криму.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 14 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Суд вважає, що загалом були надані достатньо серйозні (sufficient prima facie) свідчення стосовно як «повторюваності дій», так і «офіційного схвального ставлення» до таких складових адміністративної практики (з боку РФ щодо порушення прав людини у Криму – ред.)», - заявили у ЄСПЛ.

Зокрема, згідно з рішенням, Суд розгляне такі 11 скарг, порушених Україною проти РФ за цією справою.

Так, ідеться про зникнення людей та недостатність ефективності розслідувань, як цього вимагає ст.2 Європейської конвенції з прав людини.

Погане поводження та протиправне затримання, що підпадає під дію статей 3 і 5.

Поширення застосування російського законодавства на Крим. Відтак, кримські суди після 27 лютого 2014 року вже не були законними установами у розумінні ст. 6.

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Автоматичне надання російського громадянства та посягання на приватні помешкання, що є порушенням ст. 8.

Переслідування та залякування релігійних лідерів, які не визнають РПЦ, напади на релігійні установи та конфіскація релігійної власності – ст. 9.

Заборона неросійських ЗМІ – ст. 10.

Заборона публічних зібрань та демонстрацій, а також залякування та свавільне затримання організаторів таких акцій – ст. 11.

Експропріація без компенсації власності громадян, а також приватних підприємств – згідно з протоколом 1 ст. 1.

Придушення української мови у школах та переслідування україномовних дітей, що підпадає під розгляд за протоколом 1 ст. 2.

Обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною, що де-факто призвело до перетворення Росією адміністративного розмежування на кордон – протокол 4 ст. 2.

ЄСПЛ окремо розгляне подану Україною скаргу відносно переслідування кримських татар, що може вважатися порушенням протоколу 4 ст. 2 Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, 14 січня ЄСПЛ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав прийнятними позов і скарги України у міждержавній справі проти Росії щодо порушення російською стороною Європейської конвенції з прав людини після набуття з 27 лютого 2014 року «ефективного контролю» над Кримом.

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Після цього рішення Суд перейшов до розгляду справи по суті.

Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулося підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.