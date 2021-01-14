Кабмін надасть ЄСПЛ позицію щодо порушень Росією прав людини в Криму

Кабінет Міністрів України надасть Європейському суду з прав людини позицію щодо безпосередніх порушень Російською Федерацією прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін у Фейсбуці.

«Тепер ЄСПЛ перейде до розгляду суті справи та урядом України буде надано позицію щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь. Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини та основоположних норм і принципів міжнародного права», - зазначив Єнін.

Він нагадав, що сьогодні, 14 січня, Велика палата Європейського суду з прав людини у Страсбурзі винесла рішення про прийнятність міждержавної справи за позовом України проти Російської Федерації № 20958/14 (щодо Криму).

«Суд дійшов висновку про прийнятність заяви України. Справа стосується порушень прав людини на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з 27 лютого 2014 року, коли Російська Федерація встановила ефективний контроль над цією територією», - додав заступник міністра закордонних справ.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.