ЄСПЛ взявся за справу України проти Росії щодо Криму

Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу «Україна проти Російської Федерації» щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.

«Перемога! Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті», - зазначив Малюська.

Далі буде…