Кривонос розповів про операцію щодо повернення Криму, яку зірвав зрадник

Генштаб ЗСУ готував секретну операцію по поверненню Криму, під час якої на півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ.

Як передає Укрінформ, про це розповів ексзаступник секретаря РНБО, у 2014-му році — начальник Управління спеціальних операцій Генерального штабу Сергій Кривонос у фільмі журналістів Крим.Реалії.

"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити можливі спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада і 79 аеромобільна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були в той час у Збройних сил України", - розповів він.

В генштабі був розроблений триетапний план. У той час в Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Операції завадило те, що базована в Перевальному 36 бригада — одна з найбільш боєздатних українських частин у Криму — була здана росіянам її командиром Сергієм Стороженком.

Нагадаємо: територія українського Криму була окупована й анексована Росією у 2014 році. Після цього проти РФ були введені міжнародні санкції. Міжнародні закони не визнають анексію півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.