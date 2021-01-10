Кривонос розповів про операцію щодо повернення Криму, яку зірвав зрадник

Кривонос розповів про операцію щодо повернення Криму, яку зірвав зрадник

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Укрінформ
Генштаб ЗСУ готував секретну операцію по поверненню Криму, під час якої на півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ.

Як передає Укрінформ, про це розповів ексзаступник секретаря РНБО, у 2014-му році —  начальник Управління спеціальних операцій Генерального штабу Сергій Кривонос у фільмі журналістів Крим.Реалії.

"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити можливі спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада і 79 аеромобільна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були в той час у Збройних сил України", - розповів він.

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В генштабі був розроблений триетапний план. У той час в Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Операції завадило те, що базована в Перевальному 36 бригада — одна з найбільш боєздатних українських частин у Криму — була здана росіянам її командиром Сергієм Стороженком.

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Нагадаємо: територія українського Криму була окупована й анексована Росією у 2014 році. Після цього проти РФ були введені міжнародні санкції. Міжнародні закони не визнають анексію півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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