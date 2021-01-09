Україна очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду «кримської справи» – Малюська

Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини стосовно прийнятності позову України проти Росії через спробу анексії Криму.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Зараз ми очікуємо винесення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності. Це ще не буде рішенням по суті вимог, але точно буде важливим проміжним результатом. Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті протягом найближчих кількох днів", - зазначив Малюська.

За словами міністра, якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, перейде до розгляду скарги України по суті.

"Якщо ні – будемо воювати по інших справах", - додав урядовець.

Малюська нагадав, що 13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму.

Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції.

На цей час справа «Україна проти Росії» перебуває на стадії розгляду питання щодо її прийнятності. На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень, уточнив міністр юстиції.

Він нагадав, що 11 вересня 2019 року відбулись усні слухання щодо прийнятності міждержавної справи «Україна проти Росії» (щодо Криму) № 20958/14 та було представлено позицію уряду України стосовно питань ЄСПЛ щодо прийнятності вказаної міждержавної справи.

Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.