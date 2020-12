ЄСПЛ призначив дату розгляду «донбаської справи»

Засідання Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" попередньо призначене на 15 вересня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра юстиції – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина у Фейсбуці.

"Засідання в справі Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation попередньо призначене на 15 вересня 2021", - написав Ліщина.

Він поінформував, що українська сторона надала відповіді на понад п’ятдесят запитань, поставлені судом напередодні слухань щодо прийнятності у справі "Україна проти РФ", так званій донбаській справі (яка зараз називається "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації").

За словами Ліщини, це кращий матеріал, який українська сторона збирала за шість років ведення цієї справи. Він зазначив, що цього разу всі спецслужби надали докази ефективного контролю з боку РФ за ОРДЛО.

"Суд повідомив, що планує дуже амбітний графік у цій справі на наступний рік: до вересня він збирається провести обмін поданнями між Нідерландами та РФ щодо МН17, а також відповіді всіх учасників, включаючи треті сторони (в нас їх дві: уряд Канади та Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на додаткові запитання ЄСПЛ. Тобто, фактично суд намагається за 9 місяців наздогнати нідерландською справою стан української справи по Донбасу, до якого ми рухались шість років", - розповів Ліщина.

Він додав, що суд "налаштований дуже серйозно" і вже попередив сторони, що надаватиме відстрочки тільки у виняткових випадках.

Як повідомлялося, 30 листопада 2020 року Ліщина поінформував, що Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до міждержавної справи "Україна проти Росії" no. 8019/16, яка стосується подій на Донбасі, справу "Україна проти Росії" no. 43800/14 щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни, а також справу "Нідерланди проти Росії" no. 28525/20, яка стосується збитого MH17.

Тепер справа отримала назву "Україна та Нідерланди проти Росії" nos. 43800/14, 8019/16 і 28525/20.