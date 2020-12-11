У Міжнародному кримінальному суді підтвердили намір розслідувати воєнні злочини РФ

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вважає можливим почати повноцінне розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму та на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на заяву прокурора суду Фату Бенсуди.

“Відомство дiйшло висновку, що є обгрунтовані підстави вважати, що широкий спектр діянь, вчинених у контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Цi висновки будуть детальніше викладені у нашiй щорiчнiй доповiдi щодо результатів проведення попереднього розслідування”, - йдеться у заяві.

Бенсуда також зазначила, що термін її перебування на посаді прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) добігає кінця, тож вона має намір визначитися зі справами, і деякi з них перейдуть до стадії повноцінного розслідування.

"За підсумками ретельного і незалежного процесу розгляду сьогодні я можу оголосити, що правові критерії були дотримані для відкриття розслідування щодо ситуації в Україні”, - підкреслила Бенсуда.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму.

Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, скоєні в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані.

Рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту має ухвалити судова палата МКС.

Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.

МКС був заснований на основі Римського статуту - його компетенція поширюється на всі держави, які ратифікували цей документ (на сьогодні - понад 100 країн).

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20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала. Перешкодою став висновок Конституційного Суду від 2001 року про невідповідність деяких положень документа Основному Закону України.

Однак це не завадило Україні звернутися до МКС, адже Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Зі свого боку Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Проте це не перешкоджає переслідуванню громадян РФ за злочини, вчинені на території України.