Міжнародний кримінальний суд починає розслідування воєнних злочинів РФ на Донбасі й у Криму

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму.

Про це стало відомо під час зустрічі заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова з прокурором Міжнародного кримінального суду Фату Бенсудою, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані.

Рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту має ухвалити судова палата МКС.

Мамедов наголосив, що з Офісом прокурора МКС налагоджена ефективна співпраця, і подякував за ухвалене рішення.

«Завершення попереднього вивчення ситуації є важливим кроком та гарантією правосуддя, в тому числі над вищим політичним та військовим керівництвом країни-окупанта. Приємно відзначити, що й докази, зібрані національними правоохоронними органами та прокуратурою спільно з українськими і міжнародними неурядовими організаціями, стали достатньою підставою та переконливими аргументами для найвищої міжнародної інстанції у сфері кримінальної юстиції. Тож віра в міжнародне право і надалі надихатиме українців. Ніхто не має уникнути покарання. Висловлюю вдячність за надану підтримку Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Королівстві Нідерланди», - сказав Мамедов.

Він зазначив, що тільки цього року було направлено три інформаційних повідомлення щодо порушень міжнародного гуманітарного права в Криму, що стосуються незаконної депортації кримчан з території півострова, знищення та експропріації майна та мілітаризації дітей.

А ще підкреслив, що майже 7 років збройної агресії довели, що виключно зусиль на національному рівні недостатньо, адже у слідчих органів та прокуратури відсутній доступ до окупованих територій, що унеможливлює проведення слідчих дій, опитувань жертв і свідків.

“Оскільки РФ проводить насильницьку паспортизацію та незаконне переміщення цивільних, то правоохоронні органи можуть втратити цінних свідків. Крім того, воєнні злочинці переховуються від правосуддя на окупованих територіях Криму та Донбасу або в РФ, а країна-окупант, відповідно, повністю ігнорує всі наші запити щодо правової допомоги для притягнення до відповідальності за вчинення злочинів”, - сказав він.

Як написав у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, "у 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування".

Кулеба додав, що міжнародне правосуддя «не швидке, але невідворотне».

«Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом», - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна доправила до кримінального суду 12 інформаційних повідомлень щодо найтяжчих воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви. Перша – події на Майдані. Друга – Крим та Донбас.

Міжнародний кримінальний суд був заснований на основі Римського статуту. Ратифікація Римського статуту означає поширення компетенції дії МКС на держави, які його ратифікували. На сьогодні це понад 100 країн.

20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала. Перешкодою став висновок 2001 року Конституційного Суду про невідповідність деяких положень документа Основному закону.

І хоча Україна не є державою-учасницею Статуту, це не завадило їй звернутися до МКС, адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Водночас Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Однак це не перешкоджає переслідуванню російських громадян за злочини, вчинені на території України.