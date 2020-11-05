Справа МН17: українські фахівці проаналізують запис зустрічі обвинуваченого з адвокатами

Українські фахівці аналізуватимуть відеозапис зустрічі обвинуваченого у справі МН17 Олега Пулатова з його нідерландськими адвокатами.

Про це заступник генерального прокурора, керівник Міжнародної спільної слідчої групи від України Гюндуз Мамедов сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

«На засіданні суду ми послухали запис Пулатова під час візиту захисників до обвинуваченого. Ми будемо аналізувати цей запис і свій висновок передамо в Нідерланди», – зазначив Мамедов.

Він додав, що його також цікавитимуть відповіді обвинувачуваного Дубинського на питання у рамках судового процесу.

«Мене як прокурора цікавитимуть відповіді обвинуваченого Дубинського на запитання, які ставитимуться в рамках судового процесу... Питання участі обвинуваченого в судовому процесі, його допиту тощо мають вирішуватися каналами міжнародної правової допомоги та добросовісного виконання РФ своїх зобов’язань за міжнародним правом. Цього за більш як шість років розслідування ми не спостерігали», – констатував Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, суд у справі МН17 заслухав записи свідчень одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова. Сторона обвинувачення попросила надати повну версію відео для ознайомлення.

Наступне судове засідання у справі МН17 відбудеться 12 листопада. Слово матиме сторона обвинувачення.