МН17: фейки про трагедію координувало ГРУ РФ

Судове засідання триває, адвокати намагаються затягнути розгляд справи

Чи не вперше від початку розгляду справи про катастрофу МН17 у судовому комплексі «Схіпхол» вирували емоції. До п’ятниці 13 листопада здавалося, що найемоційнішим, але стриманим моментом було зачитування імен усіх загиблих у перший день слухань 9 березня 2020 року.

Цього разу емоції вирували під час перерви в жіночому туалеті. Родичка загиблих на борту літака словесно атакувала адвокатку Сабіну тен Дуссхате, яка разом із колегою Баудевейном ван Ейком з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt представляє інтереси одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова.

Як відомо, 19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній «міністр оборони ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці Росії.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОКУРОРІВ

12 та 13 листопада слово в суді мала сторона обвинувачення. Нідерландські прокурори реагували на виступи адвокатів Пулатова. Вони заявили, що хочуть заново допитати експертів та свідків, а також дослідити всі докази. Обвинувачення наполягає на відхиленні майже всіх клопотань захисту Пулатова щодо додаткового розслідування. Прокурори вкотре наголосили, що проведено ретельне розслідування, зібрано багато доказів та вивчено всі можливі сценарії трагедії. Вони також зазначили, що захист не може вимагати допиту людей, яких неможливо знайти або яких немає серед живих. А ще підкреслили, що Україна не має контролю над сходом країни та Кримом, не контактує з місцевою так званою «владою», тож немає жодної угоди щодо допомоги з пошуку свідків. Також прокурори нагадали, що у 2018 році Росії вже ставили питання про місцезнаходження «Бука», його командування та розрахунок. РФ відповіла, що російського «Бука» в Україні не було і тому на поставлені запитання не відповідатиме.

За словами прокурорів, Пулатов зробив заяву про те, що не знає, як було збито МН17, але він не заявляв, що бачив військовий літак. Тож версія захисту про те, що рейс МН17 нібито був збитий військовим літаком, нічим не підкріплена й клопотання щодо цієї версії теж можна відхилити. Також вони наголосили, що захист Пулатова досі не призначив свого експерта й не відвідав реконструкцію збитого літака. Тож обвинувачення просить суд призначити крайній термін огляду відтвореного корпусу.

А ще, на думку нідерландських прокурорів, адвокати ГРУшника не конкретизували мету допитів експертів, які вивчали трагедію МН17. І вкотре підкреслили, що було детально викладено докази, чому було відхилено версію про вибух всередині літака, надано роз’яснення щодо експертиз та допитів фахівців. Тож немає потреби допитувати експертів.

Ще одне «ні» від обвинувачення стосується свідків. Прокурори наголосили на необхідності збереження їхньої анонімності. І закликали суд відхилити прохання захисту Пулатова щодо розкриття осіб свідків, оскільки їм загрожує небезпека, підкресливши, що надійність свідчень перевірена слідчим суддею. Прокурори також акцентували, що клопотання адвокатів мають бути підкріплені конкретикою.

«Залишається незрозумілим, навіть після того, як заслухали ці клопотання, які питання можна поставити свідкам чи експертам, що їх хоче допитати захист. Також незрозуміло, як можна вимагати допиту людей, яких неможливо знайти або які загинули», – зазначив під час свого виступу нідерландський прокурор Тайс Бергер.

Також обвинувачення вважає за потрібно допитати ще одного обвинуваченого – Сергія Дубинського, який нещодавно дав інтерв’ю російській пропагандистці, такій собі Яні Єрлашовій. Вона відома тим, що продукує фільми про МН17, мета яких – поставити під сумнів офіційну версію слідства. Зараз разом із Максом ван дер Верфом, який називає себе нідерландським блогером, Єрлашова створила на початку минулого року ютуб-канал Bonanza Media, через які російська пропаганда нав'язує своє "бачення" трагедії.

Макс ван дер Верф та Яна Єрлашова

МАСКИ ЗІРВАНО. РОЗСЛІДУВАННЯ BELLINGCAT

Канал Bonanza Media випускав «сенсації» про збиття МН17, інтерв’ю з бойовиками та «документи», котрі начебто свідчать про непричетність Росії до трагедії. Свій проєкт російська пропагандистка та нідерландець Макс ван дер Верф позиціонували як платформу незалежних «журналістів-розслідувачів». Насправді ж це розсадник дезінформації, про що свідчить розслідування Bellingcat.

Виявилося, що роботу Bonanza Media координувало головне управління Генштабу ЗС Росії. Усі фейкові «сенсації» та фільми Єрлашова погоджувала з полковником ГРУ Сергієм Чебановим. Розслідувачі Bellingcat вивчили їхнє листування та дзвінки. Також саме йому пропагандистка завдячує поїздкою на окуповану частину Донбасу, де вона знімала чергове «кіно» про МН17. Фактично його можна назвати сценаристом цього фільму, адже саме від нього Єрлашова отримувала відповідні вказівки.

Еліот Гіґґінс

Однак викриття діянь Єрлашової-Чебанова – лише перша частина розслідування, друга має вийти вже цього тижня, сказав у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

«ГРУ підтримувало роботу Bonanza Media, допомагаючи в організації поїздок до Східної України для відеозйомок… Ми не бачили жодних доказів грошових обмінів з боку ГРУ нікому, хто мав відношення до Bonanza Media, хоча це не означає, що цього не існує, цього просто не було видно в телефонних записах або в електронних листах, що просочилися», – розповів він.

Російські пропагандисти зі своїми фільмами побували в Малайзії, Великобританії, Нідерландах, навіть регулярно влаштовують свої кінопокази під будівлею судового комплексу «Схіпхол», де проходять слухання. Покази проводить організація «Глобальні права мирних людей». Спочатку це був маленький телевізор із поганим звуком, згодом з’явився великий екран, але це були викинуті на вітер гроші, адже бажаного ефекту досягти так і не вдалося. Більшість журналістів такі акції ігнорували або писали матеріали про чергову активність російської пропаганди. Та найбільше від акцій російських «матрьошок» страждають родичі загиблих, які 17 липня 2014 року втратили в небі над окупованою частиною Донбасу своїх найрідніших. На борту МН17 загинуло 298 чоловік.

ЕМОЦІЙНІ РОДИЧІ ЗАГИБЛИХ ТА ПРИСТРАСТІ В ДАМСЬКІЙ КІМНАТІ

Кожне судове засідання рідним загиблих дається дуже важко, наче знову повертає їх у день трагедії. А акції російських «матрьошок» тільки додають болю. Під час слухань у п’ятницю 13 листопада, у перерві, між родичкою загиблих та адвокаткою Пулатова стався інцидент. Після перерви адвокат Баудевейн ван Ейк повідомив, що через емоційний тон виступу обвинувачення під час перерви один із родичів загиблих агресивно звернувся до його колеги біля туалету. Він також зазначив, що колезі потрібен час, щоб прийти до тями й оговтатися. Тож якийсь час Сабіна тен Дуссхате була відсутня в судовій залі. У відповідь головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс та нідерландські прокурори висловили жаль з приводу інциденту. Згодом після чергової перерви адвокатка повернулася до судової зали.

Суддя Гендрік Стейнгаюс

«Я розумію, що деякі родичі думають про нас певним чином… Я розумію бажання висловитися…», – сказала вона.

Зі свого боку, суддя нагадав сторонам про належну поведінку та закликав ставитися одне до одного з повагою. Тією родичкою, яка не стримала своїх емоцій у дамській кімнаті, виявилася Сілена Фредрікс, яка втратила свого 23-річного сина Брайса та його дівчину Дейзі. Укрінформ раніше розповідав про трагедію цієї родини.

Адвокатка Пулатова

За словами Сілени Фредрікс, усе сталося, коли адвокатка Пулатова зайшла в туалет, а та виходила звідти. Сабіна тен Дуссхате доброзичливо привіталася, Фредрікс ввічливо відповіла. Згодом, коли вона впізнала в людині в масці захисницю Пулатова, забрала свої слова назад, заявивши, що не хоче ввічливо вітатися з адвокатом Пулатова.

Сілена Фредрікс

«О ні, я не хочу бути ввічливою, вони є адвокатами одного з обвинувачених у вбивстві Брайса та Дейзі. Вони роблять свою справу і роблять її добре. Лише для нас як родичів це часто важко та неприємно», – зазначила Сілена.

Вона також наголосила, що говорила «нормальним тоном» і не торкалася адвокатки.

Наступне засідання суду відбудеться 25 листопада о 13:00 за місцевим часом. Суд має оголосити рішення щодо запитів захисту Пулатова.

Ірина Драбок, Гаага

Фото: Ірина Драбок, Софія Шовікова