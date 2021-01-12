ЄСПЛ узяв до розгляду скаргу у «справі Веджіє Кашка»

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду апеляційну скаргу за фактом смерті в окупованому Криму ветерана кримськотатарського національного руху 83-річної Веджіє Кашка.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов.

«Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду нашу скаргу у справі Веджіє Кашка. А з огляду на той факт, що вже післязавтра ЄСПЛ починає розгляд великого кейса «Україна проти Російської Федерації», шанси на швидке рішення щодо нашої скарги збільшуються», - написав Полозов.

У коментарі Кримській солідарності адвокат відзначив, що провівши власне розслідування, він дійшов висновку, що в смерті Веджіє Кашка винні російські силовики.

Як відзначив Полозов, смерть Веджіє Кашка під час затримання для багатьох стала шоком, а сама справа стало знаковою «не тільки для кримських татар».

«Ця жінка... організовувала у себе вдома збори активістів національного руху і присвятила все своє життя поверненню кримських татар на батьківщину», - наголосив адвокат.

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23 листопада 2017 року Сімферополі в кафе «Медобори» проводилося затримання Чапуха Асана, Аметова Казіма і Дегерменджі Бекіра, які допомагали 83-річній Веджіє Кашка повернути гроші, взяті у неї в борг громадянином Туреччини Юсуфом Айтаном. Під час затримання у жінки сильно погіршилося самопочуття і вона померла в машині швидкої допомоги. Слідчий комітет Росії не став порушувати кримінальну справу за фактом смерті Кашка.

Проти Аметова Казіма, Дегерменджі Бекіра, Чапух Асана і Трубача Руслана було відкрито кримінальну справу за частиною другою статті 163 КК РФ («Вимагання, вчинене групою осіб за попередньою змовою»), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

17 квітня 2019 року Київський районний «суд» Сімферополя засудив Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова до 3 років умовно, з випробним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 року умовно, з випробним терміном 3 роки.