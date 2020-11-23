Рідні Веджіє Кашка звернулися до ЄСПЛ

Рідні Веджіє Кашка, яка трагічно загинула рівно три роки тому під час її затримання окупаційною «владою» в Криму, звернулися до ЄСПЛ у зв'язку з бездіяльністю «влади» щодо організаторів і виконавців спецоперації, що призвела до смерті жінки.

Про це адвокат Микола Полозов написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Боротьба за справедливість щодо Веджіє Кашка триває. Вичерпавши всі можливості в рамках російської юрисдикції, рідні Веджіє Кашка звернулися до Європейського суду з прав людини. Скарга вже направлена ​​туди пару тижнів тому. Очікуємо комунікацію суду», - написав Полозов.

За його словами, на прохання сина Веджіє Кашка адвокат провів незалежне розслідування обставин загибелі його матері і прийшов до висновку, що в смерті ветерана кримськотатарського національного руху винна влада Російської Федерації, яка фактично і юридично контролює територію окупованого півострова.

Як розповів Полозов, напередодні спецоперації, яка відбувалася 23 листопада 2017 року, «глава» так званого МВС Криму Сергій Абісов підписав документи про проведення «затримання членів забороненого екстремістського Меджлісу кримськотатарського народу».

«Йшлося про Веджіє Кашка і її друзів Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Казіма Аметова, які намагалися їй допомогти повернути гроші, вкрадені шлюбним аферистом, громадянином Туреччини Юсуфом Айтаном, який незадовго до того обдурив онучку Веджіє Кашка і заволодів частиною її приданого», - пояснив адвокат.

Він уточнив, що ніхто із затриманих не був членом Меджлісу, проте їх затримання проходило «дуже жорстко».

За словами Полозова, в затриманні тільки Веджіє Кашка брали участь кілька осіб, зокрема, співробітники так званого Центру протидії екстремізму МВС Р.Р. Шамбазов, К.В.Уразов, Н.Н.Белашов, співробітники Росгвардіі С.В. Греков, Р.В. Свєтіков, співробітник МВС С.А. Кашпанов, слідчий МВС І.Г. Сідіропуло і керівник «слідчої групи» МВС М.А. Рутковський.

Як зазначив адвокат, точні обставини і роль кожного із зазначених посадових осіб повинні були бути встановлені слідством, проте ефективного розслідування проведено так і не було.

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«Навпаки, протягом більш як двох років слідчий відділ Слідчого комітету по Київському району Сімферополя, ГСУ СК по РК, Київський районний суд Сімферополя, Верховний суд Криму всіляко перешкоджали порушенню кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка», - повідомив Полозов.

Адвокат з'ясував, що після того, як під час затримання у жінки стало різко погіршуватися здоров'я, слідчий І.Г Сідіропуло замість спрямування її в стаціонар для надання термінової медичної допомоги, почала проводити щодо Веджіє Кашка слідчі дії.

«Згідно з висновком незалежного фахівця, лікаря вищої категорії Гамірова О.Ф., стрімке погіршення стану здоров'я Веджіє Кашка було спровоковано стресогенною ситуацією, пов'язаною з силовим затриманням Веджіє Кашка і її друзів. Достовірно вдалося встановити, що відразу після затримання Веджіє Кашка, коли у неї почав стрімко погіршуватися стан здоров'я, їй викликали швидку допомогу і, не дочекавшись викликаної машини, зупинили іншу карету швидкої допомоги, яка проїжджала вулицею. Але замість того, щоб її екстрено везти до реанімації стаціонару, своїм рішенням слідчий Сідіропуло І.Г. почала проводити щодо Веджіє Кашка слідчі дії прямо в машині швидкої», - розповів адвокат.

Таким чином, пояснив він, відправка Веджіє Кашка до лікарні була затримана більш ніж на півтори години, в результаті чого жінка померла прямо в машині швидкої допомоги.

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Як повідомлялося, проти Аметова Казіма, Дегерменджі Бекіра, Чапуха Асана і Трубача Руслана було відкрито кримінальну справу за другою частиною статті 163 КК РФ («Вимагання, вчинене групою осіб за попередньою змовою»), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

17 квітня 2019 року Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка». Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова суд засудив до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

Фото: RFE/RL