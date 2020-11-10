Чийгоз звернувся до Зеленського з приводу арешту ексспівробітника МВС з Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Ахтем Чийгоз звернувся з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського стосовно затриманого на адмінмежі з окупованим Кримом ексначальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим Миколи Федоряна.

Як повідомляє Укрінформ, звернення опубліковано у Фейсбуці Ахтема Чийгоза.

«Але коли зараз у руках СБУ опинився один з ворогів України, що має на своїх руках кров наших громадян в окупованому Криму, що багато років особисто «кришував» таких терористів, як Самвел, і суд арештовує його з правом звільнення під заставу - це буде ваша відповідальність, Володимир Зеленський, якщо він вирветься з рук нашого «правосуддя», - йдеться в листі.

За словами Чийгоза, є підстави сумніватися в тому, що Федорян буде покараний.

«У мене є підстави сумніватися в тому, що Федорян буде покараний за всі свої злочини в тимчасово окупованому Криму. Питання номер один, на яке вам треба дати відповідь суспільству - при яких обставинах і під чиї гарантії він в'їхав на материкову Україну і перебував тут певний час? Адже його затримали при поверненні до тимчасово окупованого Криму з материкової України», - пише нардеп.

За його словами, «ця персона занадто дорога для окупаційної влади, і вони готові будуть заплатити за нього дуже високу ціну; я маю на увазі близько ста кримських татар, що відбувають незаконні строки в Російській Федерації при його особистому пособництві при затриманні та арешті багатьох з них».

Чийгоз нагадав, що Федорян «довгі роки був заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим, а з 2012 працював у Державному акціонерному товаристві «Чорноморнафтогаз» і перейшов на службу окупантів».

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада правоохоронці затримали на КПВВ «Каланчак» при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію Криму громадянина України, керівника так званого Управління транспорту Республіки Крим, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір».

Суд у Херсоні обрав запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою. Фігуранту було оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.