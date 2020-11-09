На адмінмежі з Кримом затримали експосадовця МВС, який допомагав окупантам
Як передає Укрінформ, про це інформує преслужба прокуратури АР Крим.
“У суботу, 7 листопада, на КПВВ «Каланчак» при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році залишився працювати на вказаному товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою «Державне унітарне підприємство «Чорноморнафтогаз».
За даними прокуратури АРК, використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме: «Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» в організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації «Хізб ут-Тахрір». Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим».
Зокрема, як поінформували у прокуратурі, 27 березня 2019 року підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.
Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. До Херсонського міськсуду направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Як повідомили Укрінформу джерела у правоохоронних органах, затриманим є Микола Федорян. Із 2005 по 2011 роки він був заступником начальника - начальником міліції громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим.
Фото: прокуратура АРК