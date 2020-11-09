На адмінмежі з Кримом затримали експосадовця МВС, який допомагав окупантам

Правоохоронці при спробі виїзду на окупований півострів затримали українця, який підозрюється у державній зраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах «Хізб ут-Тахрір».

Як передає Укрінформ, про це інформує преслужба прокуратури АР Крим.

“У суботу, 7 листопада, на КПВВ «Каланчак» при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році залишився працювати на вказаному товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою «Державне унітарне підприємство «Чорноморнафтогаз».

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За даними прокуратури АРК, використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме: «Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» в організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації «Хізб ут-Тахрір». Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим».

Зокрема, як поінформували у прокуратурі, 27 березня 2019 року підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. До Херсонського міськсуду направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомили Укрінформу джерела у правоохоронних органах, затриманим є Микола Федорян. Із 2005 по 2011 роки він був заступником начальника - начальником міліції громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим.

Фото: прокуратура АРК