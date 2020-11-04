У Криму придушують будь-яку активність, не санкціоновану окупантами - Чубаров

Росія використовує для неугодних у Криму людей певні маркери, під які формується кримінальне переслідування. Яскравий приклад - «справа Хізб ут-Тахрір».

Про це під час онлайн-дискусії в київському Кримському домі заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні навчитися розпізнавати мотиви та цілі тих злочинів, які Росія здійснює в окупованому нею Криму. Ми повинні бути поінформовані про те, що є певні маркери, які демонструє Росія і під ці маркери вона просто форматує людей. Ці маркери у випадку з Кримом і кримськими татарами більше мають відношення до релігії, тому «Хізб ут-Тахрір» - це маркер», - вважає Чубаров.

За його словами, нині у Криму будь-яка громадянська активність, «навіть та, яка допускається законодавством країни-окупанта», якщо вона не узгоджена з «владою», призведе до того, що до цих активістам рано чи пізно прийдуть як мінімум з обшуком.

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«У гіршому разі вас можуть втиснути в один з цих маркерів. Так відбувається і з християнами. Свідки Єгови - ось вам ще один маркер», - указав політик.

За словами Чубарова, будь-яке відстоювання активістами своїх прав у Криму буде маркуватися і зазнавати переслідування.

«Якщо завтра-післязавтра буде активність у використанні кримськими татарами чи етнічними українцями, які проживають у тимчасово окупованому Криму, своїх прав скажімо на освіту рідною мовою, їм також обов'язково припишуть якийсь маркер. Швидше за все, це будуть націоналісти. Тобто будь-яка активність, яка не подобається владі та нею не санкціонована, буде придушена ​​російською окупаційною владою», - резюмував Чубаров.

Як повідомлялося, 3 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок у «справі Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група). Рустем Емірусеїнов засуджений до 17 років позбавлення волі, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв - до 13 та 12 відповідно.