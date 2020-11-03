На Банковій пройшла акція солідарності з кримськими політв'язнями

У Києві біля Офісу Президента України відбулася акція на підтримку кримських політв’язнів, фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір", яким російський суд у Ростові-на-Дону виніс вироки від 15 до 18 років ув’язнення.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"Попри фактично відсутню доказову базу обвинувачення кримських мусульман засудили на величезні строки ув’язнення у колоніях суворого режиму - від 15 до 18 років з подальшими обмеженнями свободи… Наше зібрання сьогодні - це прояв солідарності й підтримки для всіх несправедливо ув’язнених у "справі кримських мусульман", яких зараз вже 70", - сказала у своєму виступі одна з учасниць заходу, експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Вона звернулася до РФ з вимогою негайно звільнити засуджених українських громадян і закликала українську владу докласти максимум зусиль для того, щоб українські політв’язні були звільнені якомога швидше.

За її словами, все, що відбувається у "справі кримських мусульман", можна назвати двома словами – "жахлива несправедливість".

"Це переслідування не тільки за релігійні переконання. Це намагання знищити ідентичність цих людей. Тому що вони ніяк не вписуються в рамки, в які Росія хоче загнати всіх громадян України в окупованому Криму", - вважає Седова.

Як підкреслила правозахисниця, світ повинен знати про злочини, скоєні Росією в Криму.

"Головне, чого бояться окупанти, - це розголос. Саме тому вони намагаються сховати прізвища продажних слідчих та суддів-злочинців, які незаконно тримають за ґратами цих людей. Але ми знаємо всі ці імена, і щодня збираємо докази їхніх злочинів. Ми можемо зробити так, щоб про це дізналися у всьому світі. Бо судді, які сьогодні винесли незаконні вироки, прекрасно знають, що вони порушують не тільки права людини, вони порушують і міжнародне гуманітарне право. І ми будемо голосно розповідати про цих злочинців та їхні дії й до тих пір, поки окупанти не заберуться з нашої землі, а організатори не будуть сидіти на лаві підсудних у Гаазі", - заявила правозахисниця.

Як повідомлялося, 3 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок у "справі Хізб ут-Тахрір" (червоногвардійська група). Рустем Емірусеїнов засуджений до 17 років позбавлення волі, Арсен Абхаіров - до 13 років і Ескендер Абдулганієв - до 12 років ув`язнення.

Фото: crimeahrg.org