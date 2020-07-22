Чийгоз подякував херсонцям за акцію "Ні краплі води в окупований Крим!"
Слова вдячності він сказав на брифінгу, присвяченому проблематиці деокупації Кримського півострова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я хочу подякувати херсонцям за їх акцію в ці дні по Північнокримському каналу", - зазначив депутат.
За його словами, саме суспільний резонанс у цьому питанні дуже важливий, він зупиняє від прийняття рішень, що принесуть багато крові. Чийгоз підкреслив, що не завжди можна протидіяти "дипломатичним парламентаризмом у самому парламенті".
Як зазначив Чийгоз, у парламенті серед представників монобільшості є люди, які розуміють, де пролягає "червона лінія", яку не можна перетинати, але є й ті, "хто аплодують Волошину".
Як повідомлялося, у суботу, 18 липня, на дамбі Північнокримського каналу в Каланчацькому районі Херсонщини активісти провели акцію "Ні краплі води в окупований Крим".
Фото: Krym.org (RFE/RL)